Выступление труппы боевых искусств и танца. День русских хоров в нарвском Доме народов. О вкуснейшей греческой кухне и о том, где можно ее попробовать. "Этномикс" в 17:05.

19 ноября в передаче "Этномикс" мы приглашаем слушателей на выступление труппы боевых искусств и танца из Хунаньского института китайской медицины. В нарвском Доме народов состоится региональный праздник Ида-Вирумаа – День русских хоров. А еще вы узнаете о вкуснейшей греческой кухне и о том, где можно ее попробовать.

Ведущая – Лина Туровская.