Эстония в тарелке

На этот раз мы приглашаем вас в Нарва-Йыэсуу отведать местный деликатес. Что вы знаете о миноге? Где ее вылавливают? Когда открывается сезон? Возможно ли ее приготовить так, чтобы получилось вкусно?

С этими и другими вопросами мы обратились к Сергею Гордееву – человеку, который знает о миноге если не все, то очень многое. С ним побеседовала Дина Прусакова.