Эстония в тарелке
Кухня Нарва-Йыэсуу: минога – местный деликатес. "Эстония в тарелке" в 11:05.
На этот раз мы приглашаем вас в Нарва-Йыэсуу отведать местный деликатес. Что вы знаете о миноге? Где ее вылавливают? Когда открывается сезон? Возможно ли ее приготовить так, чтобы получилось вкусно?
С этими и другими вопросами мы обратились к Сергею Гордееву – человеку, который знает о миноге если не все, то очень многое. С ним побеседовала Дина Прусакова.
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