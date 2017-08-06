Остров Муху: мухуский хлеб (Muhu leib) и каша кислая (hapurokk). "Эстония в тарелке" в 11:05.

Остров Муху любим и известен не только своими красотами, фестивалями, узорами, страусами, виноградниками, климатом, можжевельниками, но и хлебом — мухуским хлебом, а также блюдом, которое называется hapurokk.

О мухуском хлебе рассказывает руководитель Muhu leib Мартин Сеппинг, а секретами приготовления блюда hapurokk, или каши кислой, делится хозяин конной усадьбы Tihuse Мартин Кивисоо. На Муху побывали Андрей и Александр Хусаиновы.