Эстония в тарелке
Пярну и окрестности: каков курортный город на вкус. Дичь, мята на грядках и многообразие рыбных прилавков. "Эстония в тарелке" в 11:05.
Летняя столица Эстонии – Пярну, а также его окрестности оказались в этот раз в нашей радиотарелке! Узнаем, каков курортный город на вкус, кто здесь лучше готовит дичь, сколько видов мяты можно вырастить у себя на грядке, и почему не все сорта рыбы в приморском городе попадают на прилавки.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Екатерина Зонова.
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