Эстония в тарелке

Летняя столица Эстонии – Пярну, а также его окрестности оказались в этот раз в нашей радиотарелке! Узнаем, каков курортный город на вкус, кто здесь лучше готовит дичь, сколько видов мяты можно вырастить у себя на грядке, и почему не все сорта рыбы в приморском городе попадают на прилавки.

Ведущие – Елизавета Тустановская и Екатерина Зонова.