Эстония в тарелке

На этот раз мы предлагаем познакомиться с кухней Сетомаа. Как выяснилось, от традиционных сетоских блюд не могут отказаться даже вегетарианцы. Хлеб по старинным рецептам, копченое мясо, снеток, домашний сыр – все это нам знакомо, но вот как эти продукты сетоские хозяйки соединяют в одной тарелке, вы узнаете из нашей передачи.

Ведущие – Варвара Сергеева и Андриан Череменин.