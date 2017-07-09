Эстония в тарелке
Кухня Сетомаа: хлеб по старинным рецептам, копченое мясо, снеток, домашний сыр. "Эстония в тарелке" в 14:05.
На этот раз мы предлагаем познакомиться с кухней Сетомаа. Как выяснилось, от традиционных сетоских блюд не могут отказаться даже вегетарианцы. Хлеб по старинным рецептам, копченое мясо, снеток, домашний сыр – все это нам знакомо, но вот как эти продукты сетоские хозяйки соединяют в одной тарелке, вы узнаете из нашей передачи.
Ведущие – Варвара Сергеева и Андриан Череменин.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!