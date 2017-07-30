Девичья башня и Музей эстонской еды: история эстонской кухни, масло и соленая килька. "Эстония в тарелке" в 11:05.

В это воскресенье узнаем, с какого времени ведет свою историю эстонская национальная кухня. Расскажем, что ели и как готовили в ганзейском Таллинне в средние века, какие рецепты дошли до наших дней. Научимся делать масло и солить кильку.

Об этом ведущие передачи Инга Пальмисте и Андрей Созинов расспросили Юлию Войнову в Девичьей башне и Сийри Лехтметс и Кайре Якобсон в Музее эстонской еды.