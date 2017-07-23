Эстония в тарелке

В этом выпуске передачи мы предлагаем вам окунуться в мир Средневековья, где вместо костюмов носили жесткую и грубую одежду, где самым необходимым оружием были топор, копье, меч, лук и стрелы, где еда готовилась не на элегантной и современной плите, а на жарком и пылающем костре. Мы приглашаем вас в Деревню викингов!

Ведущий передачи – Сергей Овченков.