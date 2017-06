Suvi Raadio 4-s –värske hommikuprogramm, uued saated ja palju põnevat

Uus hommikuprogramm, uued saated ja rubriigid, otselülitused, elu pealinnas ja regioonides, palju muusikat ja uudiseid – need on märksõnad, mis iseloomustavad Raadio 4 suve.

Raadio 4 hommikuprogramm on läbi teinud suured muutused nii pealkirjas kui ka sisus ja kannab nüüd nime „Suurepärane nelik“. Saadet juhivad Irina Satsuta ja Ilja Ban ning Varvara Sergejeva ja Aleksandr Žemžurov. Igal hommikul tõusevad nad vara, et teha kuulajate päev huvitavaks. Helirežissöörid hoolitsevad hea muusikavaliku eest, mida tahaks kuulata just hommikuti ning siis ise päeva jooksul kaasa laulda.

Tööpäeviti on eetris uus informatiivne meelelahutuslik raadiomagasin „Avalikud materjalid“ . Kuulda saab huvitavaid fakte minevikust, olevikust ja tulevikust, praktilisi nõuandeid juristidelt, arstidelt aednikelt. Tutvustame uusi raamatuid ja filmide esilinastusi, kontserte ja näitusi. Saatejuht Andrei Sozinov.

„Eesti taldrikul“ on suvesari, milles tutvustatakse Eestimaad läbi kulinaaria.

Reisisari „Kohver“ aga laiendab kuulajate silmapiiri - saatekülalised jutustavad oma reisimuljetest nii huvitavalt, et kõigil tekib isu pakkida kohver ja minna reisima.

„Otsige naist“ on saatesari meie kõrval elavatest edukatest ja ettevõtlikest naistest, kes teavad, mida elult tahavad ja kuidas olla õnnelik. Saatejuhid Dina Prussakova ja Jekaterina Zonova.

Alates 1.juunist muutub Raadio 4-s muusikaformaat. Kuulajatele mängitakse hoolikalt valitud muusikat, mille baasi igapäevaselt täiendatakse. Saatekavasse tulevad ka uued muusikasaated. „Eight Days A Week“ on Artur Aukoni saade muusikalegendist The Beatles ning see loob hea meeleolu ja on seltsiks kõigile neile, kes pärast tööpäeva lõppu koju sõidavad. „Ketti aheldatud“ on Anatoli Belovi uus suvine muusikasari vene rokist, mis on pühendatud Tallinna Rokiklubi 30. aastapäevale. „Öine takso“ on Dmitri Mikrjukovi muusikamatk 1980. ja 1990. aastatesse. Soovisaade „See laul on Teile“ on suveperioodil lausa kahetunnine ja see peaks raadiokuulajaid eriti rõõmustama. Irina Svenssoni ja Sergei Ovtšenkovi raadiokaraoke „Operatsioon Õ“ kutsub kuulajaid helistama saatesse ja telefoni teel otse-eetris laulma.

Kira Evve ja Aleksandr Hussainovi saade „Hooaeg“ tutvustab puhkamisvõimalusi Eestimaal ning loob mõnusa puhkuse meeleolu.

Mõned saated lähevad suvepuhkusele, et siis sügisel värskete ideedega taas eetrisse tulla.

Suvel külastab Raadio 4 Sillamäed ning toob kuulajateni linna 60. sünnipäevapeo. Samuti on raadiojaam kohal XII noorte laulu- ja tantsupeol, Viljandi Folgil ja Paide Arvamusfestivalil.

Rohkem infot Raadio 4 programmi kohta leiab Raadio 4 kodulehelt, samuti tasub kuulata saadete podcaste, kasutada mobiiliäppi ning hoida silma peal raadiojaama Facebooki või Instagrammi kontodel.