До полудня

Май – месяц-перекресток, где что-то обязательно кончается и одновременно берет начало другое, новое. Балетный гала-концерт в театре "Эстония" и Таллиннский гитарный фестиваль.

8 мая грандиозным гала-концертом таллиннская Школа балета "Молодой балет Фуете" завершит свой очередной учебный год. О том, как он прошел и самом представлении в театре "Эстония" расскажет директор школы Тыну Вейлер.

Через месяц стартует очередной Таллиннский гитарный фестиваль, но его программа уже известна. В студию с ней придет один из его организаторов Тийт Петерсон. Главная фишка фестиваля этого года - выступление Первого в мире оркестра электрогитар.

Ведущий – Александр Лукьянов.