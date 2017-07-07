До полудня

Впервые в Эстонии и в Таллинне прошел Международный фестиваль детского и молодежного творчества "Балтийская волна". Более двухсот участников из разных частей Украины приняли участие в этом мероприятии. Фестиваль состоялся в следующих номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальный жанр", "Театральный жанр", была даже номинация "Теле и радиожурналистика". У нас в гостях – организатор фестиваля, член правления Всеукраинской молодежной общественной организации "От сердца к сердцу" Павел Горинов и участники фестиваля, которые рассказали о своем знакомстве с Эстонией и о встрече с земляками. А еще мы услышим мнение гостьи из Эстонии, руководителя армянской воскресной школы Джанны Шахбазян.

7 и 8 июля в столице Причудья Муствеэ пройдут Дни города. Заведующая культурным центром Муствеэ Лайди Залекешина приглашает всех на многочисленные концерты, где будут выступать как эстонские так и русские музыканты. Обязательно надо посетить ярмарки с эстонской едой и изделиями народных умельцев. Самое яркое из всех событий – Фестиваль Чудского озера, который пройдет уже во второй раз.

И снова в нашей программе пойдет речь об Украине. Руководитель футбольного клуба "Днипро" Сергей Ищенко вернулся с 6-го Чемпионата мира по футболу среди украинских диаспор. О том, как встретились и с каким счетом сыграли украинцы из Прибалтики, Испании, Румынии, Австрии, Германии и многих других стран, расскажет наш гость.

Ведущая – Лина Туровская.