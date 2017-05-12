logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

До полудня

Cегодня 12.05.2017
Передача: До полудня

Конкурс в поддержку культурных мероприятий 2017 года. День эрзянского языка. Об иранской кухне. "До полудня" в 11:05.

В гостях – Яна Тонди, руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции. Фонд интеграции объявил о проведении конкурса в поддержку культурных мероприятий 2017 года. На конкурс ожидаются проекты, охватывающие носителей различных языков и культур. В рамках конкурса будут финансироваться фестивали и выставки, переводы и издания современных эстонских литературных произведений, литературные мероприятия. Все, что способствует сотрудничеству между народами. Бюджет конкурса составляет 30 000 евро.

Следующая участница программы – Наталья Абросимова, доктор филологии и председатель эрзянского общества "Сятко". Она расскажет о Дне эрзянского языка. О том, как возник язык, как развивался и сохранялся, что происходит с ним сегодня. Кроме того, мы услышим о культуре народа эрзя, музее "Этно-Кудо" и об эрзянском царе, которого выбирают, как и в народе сето.

Тем, кто интересуется необычными кулинарными рецептами, посоветуем обратить внимание на рассказ наших гостей про иранскую кухню. Особенно в этой стране любят сладости!

Ведущая – Лина Туровская.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Другие материалы рубрики

Свежее