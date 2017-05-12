Конкурс в поддержку культурных мероприятий 2017 года. День эрзянского языка. Об иранской кухне. "До полудня" в 11:05.

В гостях – Яна Тонди, руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции. Фонд интеграции объявил о проведении конкурса в поддержку культурных мероприятий 2017 года. На конкурс ожидаются проекты, охватывающие носителей различных языков и культур. В рамках конкурса будут финансироваться фестивали и выставки, переводы и издания современных эстонских литературных произведений, литературные мероприятия. Все, что способствует сотрудничеству между народами. Бюджет конкурса составляет 30 000 евро.

Следующая участница программы – Наталья Абросимова, доктор филологии и председатель эрзянского общества "Сятко". Она расскажет о Дне эрзянского языка. О том, как возник язык, как развивался и сохранялся, что происходит с ним сегодня. Кроме того, мы услышим о культуре народа эрзя, музее "Этно-Кудо" и об эрзянском царе, которого выбирают, как и в народе сето.

Тем, кто интересуется необычными кулинарными рецептами, посоветуем обратить внимание на рассказ наших гостей про иранскую кухню. Особенно в этой стране любят сладости!

Ведущая – Лина Туровская.