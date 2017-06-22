logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

До полудня

Cегодня 22.06.2017
Передача: До полудня

Мастер по русской традиционной кукле о традициях, о кукле Купавке и о том, какие травы нужно собирать и что потом с ними делать. Астрологи о гороскопе для животных и о мистических свойствах кошек. Организатор Фестиваля плова о правильном подходе к этому культовому на Востоке блюду. "До полудня" в 11:05.

Скоро Иванов день. Праздник огня и воды, любви и плодородия. В это время в лесах, на берегах рек и озер происходят совершенно сказочные события. Уже несколько тысяч лет назад люди праздновали летнее солнцестояние. Не худо бы у них чему-нибудь научиться! Мастер по русской традиционной кукле Марина Дацковская расскажет о традициях, о кукле Купавке и о том, какие травы нужно собирать и что потом с ними делать.

Далее у нас в гостях – астрологи Андрес и Марис Пауксон. Андрес – сын известных в Эстонии астрологов Эдды и Эдуарда Пауксон. Наши гости расскажут о том, что гороскоп можно и нужно составлять не только для людей, но и для животных, почему люди одного и того же зодиакального знака такие разные по характеру и о мистических свойствах кошек, разведением которых они занимаются.

Перед праздниками нельзя не думать о вкусном! Организатор первого в Эстонии Фестиваля плова Артурас Киселюс расскажет о правильном подходе к этому культовому на Востоке блюду. Мы поговорим о выборе правильной посуды, риса, масла и места действия.

Ведущая – Лина Туровская.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Другие материалы рубрики

Свежее