Мастер по русской традиционной кукле о традициях, о кукле Купавке и о том, какие травы нужно собирать и что потом с ними делать. Астрологи о гороскопе для животных и о мистических свойствах кошек. Организатор Фестиваля плова о правильном подходе к этому культовому на Востоке блюду. "До полудня" в 11:05.

Скоро Иванов день. Праздник огня и воды, любви и плодородия. В это время в лесах, на берегах рек и озер происходят совершенно сказочные события. Уже несколько тысяч лет назад люди праздновали летнее солнцестояние. Не худо бы у них чему-нибудь научиться! Мастер по русской традиционной кукле Марина Дацковская расскажет о традициях, о кукле Купавке и о том, какие травы нужно собирать и что потом с ними делать.

Далее у нас в гостях – астрологи Андрес и Марис Пауксон. Андрес – сын известных в Эстонии астрологов Эдды и Эдуарда Пауксон. Наши гости расскажут о том, что гороскоп можно и нужно составлять не только для людей, но и для животных, почему люди одного и того же зодиакального знака такие разные по характеру и о мистических свойствах кошек, разведением которых они занимаются.

Перед праздниками нельзя не думать о вкусном! Организатор первого в Эстонии Фестиваля плова Артурас Киселюс расскажет о правильном подходе к этому культовому на Востоке блюду. Мы поговорим о выборе правильной посуды, риса, масла и места действия.

Ведущая – Лина Туровская.