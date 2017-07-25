Хийумаское возвращение

В четверг 27 июля на острове Хийумаа начинается музыкальный фестиваль Hiiumaa Homecoming. Его инициаторы и участники - музыканты из Москвы, которые в силу разных причин и жизненных обстоятельств сегодня работают в разных городах и странах. Каждую зиму они проводят фестиваль "Возвращение" в столице России, а летом собираются вместе на эстонском острове. С одним из участников фестиваля, скрипачом Романом Минцем, побеседовал А.Лукьянов.