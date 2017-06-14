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До полудня

Cегодня 14.06.2017
Передача: До полудня

Болливудские танцы в концертном зале Nordea. Белорусский государственный ансамбль танца в ЦРК. Что такое "экологический след", как воспитать у людей "экологическое мышление", в каком состоянии находится природа Эстонии? "До полудня" в 11:05.

Сегодня у нас в гостях – Станислав Ломунов и Лави Чарни Мотхи – организаторы грандиозного шоу, которое состоится в это воскресенье в концертном зале Nordea. Эстонско-индийское общество дружбы и посольство Индии в Финляндии и Эстонии в честь 25-летия установления дипломатических отношений организует концерт. Выступят более 70 танцоров из Индии, Эстонии, Финляндии и Швеции, которые покажут знаменитые болливудские танцы. Лави утверждает, что научиться болливудским танцам может любой, и некоторые эстонские танцоры освоили движения даже лучше, чем сами индийцы. Лави Чарни Мотхи уже 14 лет живет в Эстонии, здесь у него семья и любимое дело – ресторан индийской кухни.

В этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений Эстонии со многими странами, в том числе и с Республикой Беларусь. В честь этого события, при поддержке посольства Республики Беларусь в Эстонии, в субботу в Центре русской культуры выступит Белорусский государственный ансамбль танца. У нашего микрофона – председатель Общества белорусской культуры "Лёс" Татьяна Нижник. Она немного расскажет о коллективе и пригласит нас на концерт.

В программе "До полудня" участвует и эколог Алёна Лукьянова. Мы поговорим о том, что бездумная погоня за деньгами разрушает как природу, так и человека. Алёна объяснит, что такое "экологический след". Обсудим, что надо делать, чтобы воспитать у людей "экологическое мышление" и в каком состоянии находится природа Эстонии.

Ведущая – Лина Туровская.

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