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До полудня

Cегодня 05.05.2017
Передача: До полудня

День марийского героя. IV Международный фестиваль "Ритмы Кавказа". V Международная выставка-фестиваль  авторских кукол NukuKunst. О замечательной поэтессе Белле Ахмадулиной. "До полудня" в 11:05.

На прошлой неделе Эстонию посетили гости из Републики Марий Эл и России. 26 апреля марийцы отмечают
важнейший праздник – День марийского героя. Он посвящен событиям 1556 года, когда во время Черемисской войны
с войсками Ивана Грозного погиб марийский князь Болтуш. Марийская диаспора в Эстонии отмечала этот день в Таллинне и
Тарту. Были концерты, лекции и открытие фотовыставки "Марийцы на Большой земле". В нашей студии – председатель Таллиннского марийского общества Людмила Ямурзина и автор выставки, фотокорреспондент газеты "Марий Эл" и журнала "Марийский мир" Денис Речкин.

13 мая любителей темпераментной и зажигательной музыки ждет замечательное событие! IV Международный фестиваль "Ритмы Кавказа" пройдет в Культурном центре "Линдакиви".  Наша гостья – художественный руководитель кабардинского ансамбля "Терек" и один из организаторов фестиваля – Илона Тхагазитова расскажет о программе: грузинских, дагестанских, азербайджанских, чеченских песнях и танцах, а также о конкурсе детских рисунков, который будет проходить в рамках фестиваля. Приедут коллективы из России и Латвии и постараются артисты из кавказской диаспоры Эстонии.

12 – 14 мая на Таллиннском Певческом Поле состоится V Международная выставка-фестиваль  авторских кукол NukuKunst. Организатор выставки – Эстонской Дом авторской куклы.
На выставке можно будет познакомиться с творчеством художников-кукольников из Эстонии, России, Латвии, Литвы, Украины, Беларуси, Германии, Голландии и других стран. Наряду с современными авторскими куклами на выставке NukuKunst также представлены коллекционные мишки-тедди, сувениры ручной работ и другие предметы прикладного искусства, материалы для творчества.
В рамках выставки будут проводиться различные  мастер-классы. Об этом расскажет наша гостья – директор Эстонского Дома авторской куклы Татьяна Забашта.

В заключении программы мы снова вспомним о замечательной поэтессе Белле Ахмадулиной, в апреле было 80 лет со дня ее рождения. У нас в гостях – автор и исполнитель песен Лариса Новосельцева. Прозвучат стихи и песни на стихи Беллы Ахмадулиной, а еще Лариса пригласит нас на концерт 15 мая.

Ведущая – Лина Туровская.

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