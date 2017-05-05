До полудня

На прошлой неделе Эстонию посетили гости из Републики Марий Эл и России. 26 апреля марийцы отмечают

важнейший праздник – День марийского героя. Он посвящен событиям 1556 года, когда во время Черемисской войны

с войсками Ивана Грозного погиб марийский князь Болтуш. Марийская диаспора в Эстонии отмечала этот день в Таллинне и

Тарту. Были концерты, лекции и открытие фотовыставки "Марийцы на Большой земле". В нашей студии – председатель Таллиннского марийского общества Людмила Ямурзина и автор выставки, фотокорреспондент газеты "Марий Эл" и журнала "Марийский мир" Денис Речкин.

13 мая любителей темпераментной и зажигательной музыки ждет замечательное событие! IV Международный фестиваль "Ритмы Кавказа" пройдет в Культурном центре "Линдакиви". Наша гостья – художественный руководитель кабардинского ансамбля "Терек" и один из организаторов фестиваля – Илона Тхагазитова расскажет о программе: грузинских, дагестанских, азербайджанских, чеченских песнях и танцах, а также о конкурсе детских рисунков, который будет проходить в рамках фестиваля. Приедут коллективы из России и Латвии и постараются артисты из кавказской диаспоры Эстонии.

12 – 14 мая на Таллиннском Певческом Поле состоится V Международная выставка-фестиваль авторских кукол NukuKunst. Организатор выставки – Эстонской Дом авторской куклы.

На выставке можно будет познакомиться с творчеством художников-кукольников из Эстонии, России, Латвии, Литвы, Украины, Беларуси, Германии, Голландии и других стран. Наряду с современными авторскими куклами на выставке NukuKunst также представлены коллекционные мишки-тедди, сувениры ручной работ и другие предметы прикладного искусства, материалы для творчества.

В рамках выставки будут проводиться различные мастер-классы. Об этом расскажет наша гостья – директор Эстонского Дома авторской куклы Татьяна Забашта.

В заключении программы мы снова вспомним о замечательной поэтессе Белле Ахмадулиной, в апреле было 80 лет со дня ее рождения. У нас в гостях – автор и исполнитель песен Лариса Новосельцева. Прозвучат стихи и песни на стихи Беллы Ахмадулиной, а еще Лариса пригласит нас на концерт 15 мая.

Ведущая – Лина Туровская.