До полудня

Сегодня, 7 июня, лекцию, посвященную православной архитектуре Балтийских стран, в Таллиннском русском музее прочтет священник из Германии Александр Берташ. До того, как закончить Санкт-Петербургскую Духовную академию, он учился в Академии художеств в Петербурге, а в Бремене живет и служит уже пять лет. В прямом эфире с ним беседовал А. Лукьянов.