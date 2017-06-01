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До полудня

Cегодня 01.06.2017
Передача: До полудня

Татарский праздник "Сабантуй" в Париже. О выставке работ Нино Чакветадзе. Международная выставка кошек: о необыкновенных способностях кошек. "До полудня" в 11:05.

Впервые во Франции, в самом сердце Парижа на Марсовом поле, проходил татарский праздник "Сабантуй"! Прямо у подножия Эйфелевой башни расположились палатки с традиционным татарским "чак-чаком", люди в ярких национальных костюмах кружились в стремительном танце, а все желающие могли поучаствовать в играх, например, попрыгать в мешках. Ведущая Лина Туровская побеседовала по телефону с председателем татарского культурного общества "Идель" Ильзиёй Ахмет. Наша гостья пообещала, что не менее грандиозный праздник пройдет в Таллинне в 2019 году.

Мы уже поздравляли грузинскую диаспору Эстонии с Днем независимости, который был 26 мая. Но еще один праздник состоялся в понедельник. Организатор – общество грузинской культуры "Самшобло". Проходил праздник в Международном объединении культурных сообществ "Лира". Почетными гостями были чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледиани и грузинская художница Нино Чакветадзе. В помещении "Лиры" открылась выставка работ Нино Чакветадзе. Ее картины соединили два праздника: День независимости Грузии и День защиты детей. Нино больше всего любит рисовать детей, стариков и зверей. У нас в гостях – сама Нино Чакветадзе, куратор проекта и руководитель "Академии детства" Елена Парфенова и председатель общества грузинской культуры "Самшобло" Имеди Кекеишвили.

Далее мы приглашаем вас на Международную выставку кошек. В этот раз кошачий клуб "Феликс" проводит шоу кошек породы "Священная Бирма", обладательниц темненькой мордочки и ярко-синих магических глаз. Впрочем, одними только красивыми глазами мистические кошачьи свойства не исчерпываются. О необыкновенных способностях котов нам расскажет президент клуба "Феликс" Марина Винкель.

Ведущая – Лина Туровская.

Список музыки
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