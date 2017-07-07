Балтийская волна.

Впервые в Эстонии и в Таллинне прошел Международный фестиваль детского и молодежного творчества "Балтийская волна". Более двухсот участников из разных частей Украины приняли участие в этом мероприятии. Фестиваль состоялся в следующих номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальный жанр", "Театральный жанр", была даже номинация "Теле и радиожурналистика". У нас в гостях организатор фестиваля член правления Всеукраинской молодежной общественной организации "От сердца к сердцу" Павел Горинов и участники фестиваля, которые рассказали о своем знакомстве с Эстонией и о встрече с земляками. А еще мы услышим мнение гостьи из Эстонии руководителя армянской воскресной школы Джанны Шахбазян.