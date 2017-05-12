Конкурс проектов.

Конкурс проектов.

В гостях Яна Тонди руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции. Фонд интеграции объявил о проведении конкурса в поддержку культурных мероприятий 2017 года. На конкурс ожидаются проекты, охва- тывающие носителей различных языков и культур. В рамках конкурса будут финансироваться фестивали и выставки,переводы и издания современных эстонских литературных произведений, литературные мероприятия. Все, что способствует сотрудничеству между народами. Бюджет конкурса составляет 30 000 евро.