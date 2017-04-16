Для космоса с оркестром

О том, как писал музыку композитор Александр Скрябин. Передача из дома-музея композитора в Москве. В передаче принимает участие лауреат международного конкурса им. Скрябина эстонский пианист Танель Йоаметс. Автор – Тамара Калантар.

14 апреля исполнилось 102 года со дня смерти Александра Скрябина. В передаче прозвучат раритетные записи 1909 года, в которых композитор сам играет свои сочинения. Также можно услышать, как исполняют музыку Скрябина современные музыканты, и здесь выделяется эстонский пианист Танель Йоаметс.