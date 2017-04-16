День Серебра
Звучат композиции разных музыкальных жанров – от рока до фанка и современной поп-музыки. Их объединяет искренность авторов-исполнителей и тонкость текстов на русском языке.
"Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай”, – сказал когда-то Лев Толстой. Но у этих, таких разных, артистов все получается, поэтому их песни и звучат в передаче.
Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!