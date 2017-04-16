День Серебра

"Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай”, – сказал когда-то Лев Толстой. Но у этих, таких разных, артистов все получается, поэтому их песни и звучат в передаче.

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.