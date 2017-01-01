Мир чисел: нумерология. Беседа со специалистом. "О чем говорят цифры и можно ли им верить?" в 13:05.

В первый день нового, 2017, года Ольга Линник предлагает окунуться в мир чисел, а именно – узнать подробнее о таком понятии, как нумерология. Можно ли верить цифрам, как они связаны с астрологией, и почему нумерология помогает изменить свою жизнь?

Ответы на эти вопросы, а также информацию о том, почему 17 – это число звезды, даст специалист по нумерологии.