В поисках силы и по зову сердца. Именно эта идея лежит в основе всех путешествий трансперсонального психолога и психотерапевта Сергея Осипова. Сергей рассказал о вулканической поездке по Средиземному морю: к королю всех вулканов Европы – вулкану Этна и на остров Стромболи, где тоже есть действующий вулкан. Также опытный путешественник поделился идеями трансперсонального яхтинга и реинкарнационного туризма, которые любое путешествие под его руководством превращают в незабываемое приключение. Не знаете, куда поехать и как пополнить энергетические запасы – слушайте рассказ Сергея Осипова!

Автор передачи – Екатерина Зонова.