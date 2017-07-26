Чемодан
Вулканическая поездка по Средиземному морю. Идеи трансперсонального яхтинга и реинкарнационного туризма. "Чемодан" в 16:05.
В поисках силы и по зову сердца. Именно эта идея лежит в основе всех путешествий трансперсонального психолога и психотерапевта Сергея Осипова. Сергей рассказал о вулканической поездке по Средиземному морю: к королю всех вулканов Европы – вулкану Этна и на остров Стромболи, где тоже есть действующий вулкан. Также опытный путешественник поделился идеями трансперсонального яхтинга и реинкарнационного туризма, которые любое путешествие под его руководством превращают в незабываемое приключение. Не знаете, куда поехать и как пополнить энергетические запасы – слушайте рассказ Сергея Осипова!
Автор передачи – Екатерина Зонова.
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