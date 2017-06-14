Летом мы все чаще стараемся выезжать подальше от дома, чтобы хорошо отдохнуть, набраться новых впечатлений и получить заряд позитивной энергии как минимум до следующей поездки. О том, как организовать свой отдых так, чтобы потом не переживать и воспоминания о поездке остались исключительно положительными, нам расскажет исполнительный директор туристического агенства Union Travel Виктория Наумова. С ней беседует Дина Прусакова.