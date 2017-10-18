Сразу в две экзотические страны можно будет отправиться в этот раз с нашей гостьей. Марианна Отса расскажет о поездках в Новую Зеландию и Грузию. И если первая для большинства жителей Эстонии совсем загадочная страна, то вторая, хоть и ближе к нам, все же не менее экзотичная, особенно для молодого поколения. О том, как отдыхалось в неизвестных краях, на что обратить внимание, если планируешь отпуск в Грузии или Новой Зеландии – Екатерина Зонова расспросила путешественницу Марианну Отса.