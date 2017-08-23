Путешественник со стажем Дмитрий Черный предпочитает ездить по миру на автомобиле, самостоятельно выбирая и разрабатывая маршрут. Пример Дмитрия доказывает, что на машине можно добраться даже в очень отдаленные, не совсем туристические точки. В эти дни Дмитрий находится на пути в Токио. В передаче он рассказал, как планировал свое путешествие по маршруту Таллинн – СПб – Череповец – Вологда – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Пермь – Екатеринбург – Казахстан – Монголия – Токио. А также поделился советами про то, как грамотно путешествовать на "железном коне", что нужно знать о страховке и безопасности.

Записала беседу Екатерина Зонова.