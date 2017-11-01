Не так часто нам попадаются на глаза новости из Южной Кореи, и уж тем более не многим посчастливилось побывать в этой далекой стране. Героине нашей передачи – Валентине Морозовой – удалось не просто посетить Южную Корею в качестве туриста, а пожить там несколько месяцев, немного попутешествовать и познакомиться поближе с этой удивительной страной.

Ведущая передачи – Дина Прусакова.