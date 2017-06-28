Калле Аасамяэ – известный дизайнер мужской одежды и заядлый путешественник. Вместе с ним мы побываем в загадочной Кении, по пути в которую он потерял свой чемодан. У Кении, как оказалось, есть с Эстонией нечто общее. Чем интересна эта африканская страна с точки зрения отдыха и работы, почему путешествия могут приносить радость не только самому путешественнику, но и другим людям в той стране, куда он едет, как видеть только хорошее в чужой культуре? – обо всем этом поговорим с нашим гостем.

Ведущая – Екатерина Зонова.