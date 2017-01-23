Концерт, посвященный 85 годовщине со дня рождения Георга Отса. 2005 год. “Час оперы” в 21:05.

В марте 2005 года в концертном зале "Эстония" состоялся концерт, посвященный 85 годовщине со дня рождения выдающегося эстонского оперного певца Георга Отса.

В программе концерта были арии из репертуара эстонского баритона и другие оперные шедевры, которые прозвучали в исполнении солистов театра "Эстония" и московской "Новой оперы". Оркестром Таллиннской филармонии дирижировал Эри Клас, вел концерт Арне Микк.

Автор передачи – Ирина Свенссон.