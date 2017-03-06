Известный британский оперный певец бас-баритон Брин Терфель, голос которого, по мнению многих критиков, просто создан для музыки Моцарта, дебютировал именно в операх Моцарта в Ла Скала и Метрополитен опере, в Ковент Гардене и в национальных операх Англии и Уэльса. В исполнении Брина Терфеля любители оперы услышат арии и ансамбли из "Свадьбы Фигаро", "Дона Жуана", "Так поступают все" и "Волшебной флейты", причем Терфель исполняет по две партии в каждой из опер – Альмавивы и Фигаро, Дона Жуана и Лепорелло, Гульельмо и Дона Альфонсo, и разумеется, Папагено.