Jõulurõõmu kuulutus 2016/2017

Фото: Andrei Hussainov

Raadio 4 heategevusprogramm "Jõulurõõmu kuulutus" toetas sel aastal Narva MTÜ "Pereprojekt" lapsi. Reedel, 17. märtsil annab Raadio 4 toimetus üle kuulajate annetuse, 23 015 eurot, mille abil ostetakse lastele laes rippuvad liikumist abistavad vahendid.

"Jõulurõõmu kuulutus" on üks vanemaid heategevussaateid Eesti elektroonilise meedia maastikul – tänavu toimus see juba 24. korda.

Esmakordselt oli saade Raadio 4 eetris aastal 1993 ning tookord toetati verevähki põdevaid lapsi. Aastate jooksul on raha kogutud meditsiinitehnika soetamiseks Tallinna Kliinilise Lastehaigla, samuti Tartu, Nõmme ning Narva lastehaigla tarvis. "Jõulurõõmu kuulutus" on toetanud Tartu, Viljandi, Jõhvi, Narva, Tallinna, Imastu, Kohtla-Järve, Pärnu, Narva-Jõesuu, Haapsalu, Taheva ja , Kohtla-Nõmme lastekodusid ning Sillamäe Vanalinna kooli,Tartu Emajõe Kooli, Narva lasteaeda "Muinasjutt" ja Viljandimaa "Perekodu" puudega lapsi. Aastate jooksul tehtud heategevuse eest on Raadio 4 tunnustatud UNICEF-i Sinilinnu aastapreemiaga.

Raadio 4 toimetus tänab kõiki annetajaid abi ja südamlikkuse eest!

"Jõulurõõmu kuulutust" toetavad: