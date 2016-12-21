ТЫНИСМЯЭСКАЯ РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА ВНОВЬ УЧАСТВУЕТ В АКЦИИ “РОЖДЕСТВЕНСКОГО БЛАГОВЕСТА”

Уже восемь лет подряд коллектив Тынисмяэской реальной школы вносит свой посильный вклад в очень важное дело. В прошлом году на счет Благовеста была перечислена сумма в 2 233,56 евро. Именно столько удалось собрать во время традиционной Рождественской ярмарки.

Следует уточнить, что все эти годы деньги, перечисляемые школой, зарабатываются именно на такой ярмарке, давно ставшей особым событием последней предрождественской недели, отмечаемой в ТТРШ.

В этом году распродажу решили организовать все 28 классов – она прошла 19 декабря.

ПО ИТОГАМ ПРОДАЖ БЫЛО СОБРАНО 2 468,57 ЕВРО.

Радио 4 благодарит Тынисмяэскую реальную школу за многолетнюю поддержу благотворительной акции “Рождественский благовест”.