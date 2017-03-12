Батьковщина

В белорусской передаче прозвучит страница книги Владимира Орлова "Откуда наш род". Автор расскажет о творческом пути Франциска Скарыны – знаменитого белорусского деятеля эпохи возрождения. В этом году празднуется 500 лет первой напечатанной белорусской книги.

Далее в программе прозвучит продолжение повести Максима Горецкого "Две души".