Батьковщина
Творческий путь Франциска Скарыны. Продолжение повести Максима Горецкого "Две души". "Батьковщина" – в 19:15.
В белорусской передаче прозвучит страница книги Владимира Орлова "Откуда наш род". Автор расскажет о творческом пути Франциска Скарыны – знаменитого белорусского деятеля эпохи возрождения. В этом году празднуется 500 лет первой напечатанной белорусской книги.
Далее в программе прозвучит продолжение повести Максима Горецкого "Две души".
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!