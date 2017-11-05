Прогулка по музейному комплексу "Дудудки". О совместном проекте известных людей Беларуси и офтальмологов. Творческий путь Василя Быкова. "Батьковщина" в 19:15.

В выпуске передачи "Батьковщина" мы прогуляемся по музейному комплексу "Дудудки" и познакомимся с его историей. Узнаем о совместном социальном проекте известных людей Беларуси и офтальмологов. Вспомним творческий путь Василя Быкова. В эфире звучит музыка белорусских исполнителей.