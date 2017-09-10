День белорусской письменности. День города в Минске. О творчестве поэта и писателя Максима Танка. Oktoberfest по-белорусски. "Батьковщина" в 19:15.

В передаче поговорим о Дне белорусской письменности и о том, как отмечается День города в Минске. Послушаем про творчество известного белорусского поэта и писателя Максима Танка. Не обойдем стороной и Oktoberfest по-белорусски, который пройдет в конце сентября.

В эфире звучат песни белорусских исполнителей Без Билета, ВИА Песняры, Стары Ольса.