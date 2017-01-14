Сегодня мы говорим о музыке. Но не о всех тех угарных вечеринках и репетициях, что сопровождают наши будни, а о серьезном. О современной академической музыке. То есть о Моцартах и Бетховенах современности, если, конечно, такие есть. И о том, чем творчество современников может быть нам интересно. В студии – композитор и музыкант Александр Жеделев и скрипачка Валерия Рюмина.

Звучат произведения Татьяны Козловой-Йоханнес и Александра Жеделева. Стихи читает Игорь Котюх.