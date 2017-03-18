Вася Васин. Спецвыпуск (ну, а как же еще) передачи Барабан!

В гостях – музыкант Вася Васин из санкт-петербургской группы "Кирпичи", а также музыкант и промоутер Юрий "Юрбан" Новиков.

Обсуждаются вопросы следующего толка: что из себя представляет питерский музыкальный ландшафт сегодня? Объединил или разобщил музыкантов и фанатов Интернет? В чем заключаются плюсы и минусы сотрудничества с фирмами грамзаписи и лейблами? Как сейчас себя ощущает группа "Кирпичи" и какие релизы готовит? Почему нынче так моден рэп, йо? И внимание: русский рок – жив?

Музыка: Вася Васин – Live @ Raadio 4. Стихи – Лариса Йоонас.