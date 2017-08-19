Есть такой некрасивый термин "понаехавшие". Частенько мы применяем его к тем, кто приехал на ПМЖ в Эстонию из России и кто нам несимпатичен (читай: учит жить и считает себя умнее нас, провинциалов). Конечно же, в передаче "Барабан" речь о таких людях не пойдет. Однако тему адаптации к эстонским реалиям мы все же обсудим.

Гостья студии – Ярослава Бронникова – переехала в Эстонию из Белоруссии 8 лет назад. Анекдотов про Батьку она в радиоэфире рассказывать не стала, но в остальном была довольно откровенна.

Звучит музыка: L'emour – "На улицах Старого города", Yucca – "Стрелы". Стихи читает Лариса Йоонас. Ведущие – Дан и Олеся Ротарь.