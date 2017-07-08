О пище не только духовной: кухня и ментальность, кулинарные мифы и заблуждения, культ еды. "Барабан!" в 13:05.

Пришло время поговорить о пище не только духовной. Как кухня отражает ментальность определенного народа? Какие блюда наилучшим образом соответствуют нашему климату? Есть ли шедевральные блюда в эстонской кухне? Какие существуют кулинарные мифы и заблуждения? Что делать с культом еды и стоит ли его сторониться? И кто же все-таки лучше готовит – мужчины или женщины?

Разобраться в этих и других гастрокультурологических вопросах нам помогут прирожденные фуди (запомните это слово!), гастротуристы с опытом, ведущие передачи "Фунт Liha" Владимир Дефорж и Ксения Репсон-Дефорж.

Слушаем музыку: Наш Человек В Гаване – El Dosvidos, Laid Back – Baker Man. Стихи читает Даяна Загорская.

Ведущий – Дан Ротарь.