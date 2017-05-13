Барабан!
В гостях у передачи – мощнейший художник земли русской, музыкант, коллекционер, ведущий и просто замечательный человек – Виктор Пузо. "Барабан!" в 13:05.
Каково живется художнику земли русской сегодня? Насколько это прибыльное дело? Откуда черпаются сюжеты для творчества? Куда пропала программа "Познавая мир с Виктором Пузо" и почему больше не выходят ставшие притчей во языцех "Обращения к человечеству"? В каких проектах Виктор выражает свои музыкальные замыслы? И окончательно отупел ли интернет от школьников?
Обо всем этом - в увлекательнейшей беседе в студии передачи "Барабан"!
Слушаем музыкальные композиции: "Прохор и Пузо" – "Двери", "Прохор и Пузо" – "Когда". Стихи читает Лариса Йоонас.
Ведущий – Дан Ротарь.
Список музыки
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