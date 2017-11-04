Почему сериал "Твин Пикс" обрел настолько культовый статус среди зрителей? О чем история этого городка, расположенного на границе с Канадой, а точнее – под сердцем у каждого, кто помнит и любит первые аккорды Бадаламенти на родес-пиано и кадрами с лесопилкой и птичкой – крапивником? Что означает финал третьего сезона? Как Дэвид Линч создает удивительную атмосферу своих произведений? Кто убил Лору Палмер (это для проформы)?

Удивительный сериал по-настоящему своеобычного режиссера Дэвида Линча мы обсуждаем с гостями передачи "Барабан" – дизайнером и фотографом Дианой Дидык и музыкантом, диджеем, ведущим передачи "Кашмир" Даниилом Green Regime. Слушаем музыку: Neon Noir – The Night, The Light; Krowli – Jane (Lemon Trees cover). Стихи Стиховеда Семенова.

Ведущий – Дан Ротарь.