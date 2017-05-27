О тех, кто родился в 1981-1999 годах. О людях поколения Y. "Барабан" в 13:05.

Сегодня мы говорим с теми и о тех, кто родился в 1981-1999 годах и именуется поколением Y. Люди за 40 часто обвиняют нас в том, что мы обожаем ходить на бранчи и зависать в Фейсбуке, а вот взрослеть и работать не хотим. Но это неправда! Мы заявляем, что намного ответственнее и вдумчивее предыдущих поколений.

Гости студии: Яна Левитина и Миша Лустин. Ведет передачу Олеся Ротарь. Звучит электронная композиция сочинения Миши Лустина, а Яна поет песню "Patience" группы Morphine. Стихи читает Даяна Загорская.

NB! Над передачей работали и своим творчеством в ней делились исключительно люди поколения Y.