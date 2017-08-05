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Барабан!

Cегодня 05.08.2017
Передача: Барабан

Ретро. Об увлечении традициями давно ушедших эпох. "Барабан!" в 13:05.

Гости этого выпуска – люди во всех смыслах яркие и по-настоящему любящие свое дело. Поклонница свинга, один из руководителей сообщества Tallinn Swing Dance Society Оксана Кустова и большой фан рок-н-ролла 1950-х годов, контрабасист и вокалист группы Boogie Company Андрус Касесалу.

Почему люди порой так увлекаются культурными традициями давно ушедших эпох, что их увлечение становится чем-то большим, нежели просто хобби – неотъемлемой частью быта, определяет их манеру одеваться и задает общий жизненный настрой? Как ретро-эстетика влияет на день сегодняшний? Являются ли ушедшие эпохи "потерянным раем"? Где в Эстонии можно и нужно приобщиться к свингу и рокабилли? Об этом и многом другом в беседе с нашими гостями.

Слушаем музыку: Boogie Company – All The Best Girls, Anna Curly and Ülo Mälgand – Cheek To Cheek. Стихи читает Даяна Загорская. Ведущий – Дан Ротарь.

Список музыки
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