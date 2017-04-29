У нас в гостях – режиссер-постановщик и актриса Даяна Загорская и актриса Карин Ламсон – обе выпускницы экспериментального курса Вильяндиской академии культуры. Говорим о том, почему люди связывают свою жизнь с театром и какие перспективы у них при этом есть. Стихи читает Даяна Загорская. Звучит музыка от Danny Eel vs Nemaier, композиция Robot Army, и песня "Ильи и Артура" под названием "Сумеречный дождь".