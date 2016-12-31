Действительно специальный выпуск. Итоги 2016 года и Евгений Цыганов. “Барабан” в 13:05.

Специальный (действительно специальный) выпуск передачи. Подводим итоги 2016 года и почему-то постоянно обсуждаем Евгения Цыганова. Что бы это ни значило.

Гости студии (ВНЕЗАПНО!) – Дан и Олеся Ротарь. Ведет спецвыпуск бессмертный редактор “Барабана” Артур Аукон. Музыка: Yucca – “Белым снегом”, Der Traktors – “Набоков летит в Ленинград”. Стихи: Дан Ротарь (!)