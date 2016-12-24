В гостях у передачи – актриса, модель и режиссер Элина Альминас, проживающая и работающая в Лондоне. На ее счету – съемки в сериалах от NetFlix, BBC и в таких фильмах, как EX-Machina, игра в театре, собственный моноспектакль Laura и появление на обложках таких именитых журналов, как Elle.

О своем творческом пути, кино- и театральном закулисье, ролях, тенденциях, радостях и трудностях актерского и режиссерского поприща Элина расскажет слушателям “Барабана”.