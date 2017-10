Одна из целей нашей передачи – это быть адвокатами поколения X, то есть самих себя. Обвиняют это поколение в инфантильности, нежелании вкалывать на нелюбимой работе и тому подобное. А как вам такая картина: студент во время летних каникул едет в Америку, чтобы в абсолютно чужеродной среде освоить профессию коммивояжера, работая с рассвета до заката 6 дней в неделю.

Об этом необычном опыте и поговорим с сегодняшним гостем передачи Никитой Власенковым. Звучит музыка Green Regime "Same Old Story" и Nemaier "To the Summer / 37". Стихи читает Лариса Йоонас.