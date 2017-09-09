О настоящих высотах и непростых путешествиях. Этические нормы на высоте 7000 метров. "Барабан!" в 13:05.

Сегодня мы говорим о настоящих высотах и непростых путешествиях. Зачем люди подвергают себя опасности? Почему горы манят и не отпускают? Действуют ли на высоте 7000 метров и выше этические нормы? И как подобные увлечения отражаются на обыденной жизни?

В гостях – альпинист и скалолаз Руслан Айзатулин и увлекающийся трекингом Андрей Кедрин. Звучит музыка: Товарищ Астроном – "Летчик", Не Ждали – "Воздух-земля". Стихи читает Лариса Йоонас.