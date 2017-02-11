Программа “Молодежь в школу”. Какие требования выдвигаются к участнику Noored Kooli, и кто они – эти участники? Возможно ли при помощи программы что-то изменить в системе образования к лучшему? Чего в плане личностного роста можно достичь при помощи участия в подобном начинании?

Эти и другие вопросы мы обсуждаем с гостями "Барабана" – Алексеем Ивановым и Ильей Шнитко.

Слушаем музыку: PX band – School, Flip Point – "Полагая". Стихи читает Игорь Котюх.