Барабан
О программе “Молодежь в школу”. “Барабан” в 13:05.
Программа “Молодежь в школу”. Какие требования выдвигаются к участнику Noored Kooli, и кто они – эти участники? Возможно ли при помощи программы что-то изменить в системе образования к лучшему? Чего в плане личностного роста можно достичь при помощи участия в подобном начинании?
Эти и другие вопросы мы обсуждаем с гостями "Барабана" – Алексеем Ивановым и Ильей Шнитко.
Слушаем музыку: PX band – School, Flip Point – "Полагая". Стихи читает Игорь Котюх.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!