Беседуем с режиссёром-документалистом и продюсером Марианной Каат, фильмы которой получили множество премий на фестивалях. Многие из них, особенно те ее режиссерские и продюсерские работы, что связаны с Украиной, частенько оказывались в центре скандала. Как режиссер находит свои сюжеты и героев и каковы последствия ее работ?

Слушаем музыку: Junk Riot - "Аэродромы", Frenetic Virtual Orchestra - Goddess. Звучат стихи Ларисы Йоонас. Ведущие: Дан и Олеся Ротарь.